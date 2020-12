Usa: covid, attesa per lunedì la consegna del primo lotto di vaccini Pfizer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già iniziato a inviare il vaccino a tutti gli Stati", ha detto Trump in un messaggio video pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Oggi il nostro paese ha ottenuto un miracolo medico" ottenendo "un vaccino sicuro ed efficace in appena nove mesi", ha detto il presidente parlando di "uno dei più grandi successi scientifici della storia". "Quando il 'chinavirus' ha invaso le nostre terre ho promesso che avremmo prodotto un vaccino in tempo record, entro la fine dell'anno", ha detto il presidente rivendicando l'azione del suo governo contro "chi diceva che non sarebbe stato possibile". Trump ha quindi assicurato che il vaccino sarà "gratuito per tutti" e che saranno ora i governatori dei vari stati a decidere quali soggetti vaccinare per prima. Il governo federale consiglia di distribuire il farmaco, la cui efficacia è stimata al 95 per cento, al personale medico e ospedaliero e agli anziani, per "ridurre drasticamente e velocemente le morti e i ricoveri", ha detto Trump. (segue) (Nys)