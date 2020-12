Usa: covid, attesa per lunedì la consegna del primo lotto di vaccini Pfizer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del'Fda "segue un processo di revisione aperto e trasparente che ha tenuto conto di contributo di scienziati indipendenti ed esperti di salute pubblica e una valutazione esaustiva da parte dei professionisti del'agenzia", ha detto il direttore della Fda, Stephen Hahn. La vicenda era stata durante la giornata oggetto di polemiche, dopo che secondo alcuni media, la casa Bianca avrebbe minacciato Hahn di prepararsi alle dimissioni in caso non avesse concesso l'autorizzazione entro la serata. Il dispositivo della Fda - un intervento eccezionale in casi di reale emergenza di salute pubblica, che anticipa la autorizzazione vera e propria - è arrivato dopo che un comitato di esperti sui vaccini contrattato dall'agenzia ne aveva consigliato l'approvazione con 17 voti a favore, 4 contrari e un astenuto. (Nys)