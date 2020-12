Italia-Argentina: Giornata del Contemporaneo italiano, incontro su opera di Bruna Esposito e Maria Lai.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XVI edizione della Giornata del Contemporaneo si è tenuto a Buenos Aires l'incontro "El arte de Bruna Esposito y Maria Lai", organizzato dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Università nazionale "Tres de febrero" (Untref) e il museo MAXXI di Roma nell'ambito del ciclo promozionale "CARAsdeITALIA". Esperti e ospiti collegati via web da Italia e Argentina, segnala una nota dell'ambasciata, hanno accompagnato ieri i partecipanti alla scoperta delle opere delle due apprezzate esponenti dell'arte contemporanea italiana nel corso di un seminario che ha visto tra l'altro la partecipazione del Direttore del Museo Nazionale delle Arti del Secolo XXI di Roma - MAXXI, Bartolomeo Pietromarchi, il rettore della Untref Anibal Jozami, le curatrici delle due mostre Luigia Lonardelli e Benedetta Casini, e la stessa artista Bruna Esposito. "Sono lieto di far scoprire al pubblico argentino due tra le piu' importanti artiste contemporanee italiane, ma anche di presentare in Argentina il MAXXI, una delle realtà più' dinamiche del nostro sistema museale", ha commentato nell'occasione l'ambasciatore Giuseppe Manzo, che ha sottolineato come, dopo l'esperienza di Michelangelo Pistoletto nel 2019, si consolidi così la collaborazione con il Muntref per portare il meglio dell'arte italiana in Argentina. (segue) (Abu)