Italia-Argentina: Giornata del Contemporaneo italiano, incontro su opera di Bruna Esposito e Maria Lai. (2)

- Nel corso del webinar sono stati presentati i video-percorsi di due esposizioni, organizzate presso gli spazi del Muntref con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia: "Que puede el humo hacierle al hierro?", una personale di Bruna Esposito dedicata al concetto di natura, e "Maria Lai. Los Diarios del Alma", organizzata dal MAXXI in collaborazione con l'Italian Council, l'ente per la promozione dell'arte contemporanea italiana nel mondo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività organizzate in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa dal Maeci in collaborazione con l'Associazione dei Musei d'arte Contemporanea Italiani (Amaci) e con il MiBact, che quest'anno si è celebrata il 5 dicembre e ha visto la rete diplomatico-consolare italiana impegnata in iniziative principalmente in modalità virtuale, vista l'attuale situazione pandemica. (Abu)