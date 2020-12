Polonia: partito del ministro della Giustizia Ziobro annuncia intenzione di rimanere al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito ultraconservatore Polonia unita ha annunciato l'intenzione di rimanere al governo, consentendo alla coalizione Destra unita di conservare la maggioranza. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Giustizia e leader del partito, Zbigniew Ziobro, in una conferenza stampa. Polonia Unita aveva chiesto al primo ministro Mateusz Morawiecki di porre il veto al bilancio 2021-2027 dell'Unione europea e al fondo Next Generation Ue a causa di una clausola che collega l'accesso al denaro al rispetto dello stato di diritto, e ha duramente attaccato Morawiecki per aver accettato un compromesso al Consiglio europeo di questa settimana. (Vap)