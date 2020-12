Venezuela: si chiude oggi la consultazione popolare delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concluderà questa sera la giornata di votazione in presenza per la consulta popolare voluta dalle opposizioni al governo del Venezuela di Nicolas Maduro: tre domande con cui viene di fatto chiesto di delegittimare il voto delle parlamentari tenute domenica scorsa, chiedere nuove elezioni e sollecitare altra pressione internazionale su Caracas. Una manifestazione con la quale le forze che si riconoscono nel presidente dell'Assemblea popolare (An), Juan Guaidò, intendono far ripartire una nuova azione di pressione sull'esecutivo. L'iniziativa era partita lunedì, con la possibilità data ai venezuelani - tanto quelli in patria, quanto quelli all'estero - di votare tramite applicazioni online e una pagina web allestita dall'Assemblea nazionale. (segue) (Vec)