Covid: Conte, occorre porre basi per rinascita sociale, politica ed economica

- La pandemia "ha sottolineato senza mezzi termini anche i limiti dei nostri sistemi di vita, ha evidenziato l’acuirsi delle disparità socioeconomiche, ha evocato la necessità di ripensare integralmente i modelli di sviluppo, ci ha costretti tutti ad assumere, nessuno escluso, la responsabilità non già di ritornare presto alla normalità di ieri ma di porre le basi per un nuovo inizio, per una rinascita culturale, sociale, politica ed anche economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel video messaggio tramesso in apertura dell’assemblea finale di Equologica. (Rin)