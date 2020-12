Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa armeno denuncia violazione cessate il fuoco da parte di Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha accusato l'esercito dell’Azerbaigian di aver ripreso le operazioni vicino a due villaggi nella regione contesa del Nagorno-Karabakh nonostante sia in vigore un accordo di cessate il fuoco. "Il 12 dicembre l'Azerbaigian ha ripreso le manovre offensive in direzione di Khin Taher e Khtsaberd, nella Repubblica di Artsakh (denominazione armena per la repubblica separatista del Nagorno-Karabakh). Le unità dell'esercito stanno adottando misure appropriate”, ha detto il ministero in un dichiarazione. In precedenza diversi media hanno riferito di combattimenti che sarebbero scoppiati in Nagorno-Karabakh nonostante la presenza di forze di pace russe nella regione. In una dichiarazione, il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha affermato da parte sua che la situazione resta invece stabile. "Al momento, le forze di pace russe stanno svolgendo i loro compiti. La situazione è relativamente stabile", ha detto Aliyev, aggiungendo che c'è una certa "preoccupazione" in seguito alle notizie di scontri. Secondo quanto riferito in precedenza dal ministero della Difesa russo, ieri è stata segnalata una violazione del cessate il fuoco vicino all'insediamento di Hadrut da parte delle forze di pace russe. Il 9 novembre il presidente russo Vladimir Putin, il presidente azero Ilham Aliyev e il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per porre fine al conflitto di sei settimane in Nagorno-Karabakh. Tra le altre cose, l'accordo ha autorizzato il dispiegamento di un distaccamento di forze di pace russe nella regione contesa.(Rum)