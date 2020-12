Covid: Boccia, Piano vaccini sfida epocale, al lavoro con Regioni per vincerla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano vaccini è "una sfida epocale che dobbiamo vincere tutti insieme. Serve il massimo sforzo e una collaborazione continua. La riunione fatta oggi in emergenza con le Regioni, il ministro Speranza e il commissario Arcuri è stata molto utile e operativa; si sono ridotti i tempi di distribuzione delle prime dosi del vaccino rispetto alle previsioni e dobbiamo accelerare". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine dell'incontro in videoconferenza con le Regioni sul Piano vaccini. "Lavoriamo senza sosta, giorno e notte, dal lunedì alla domenica per arrivare a gennaio pronti per la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, nei quasi 300 presidi individuati per la somministrazione che riguarderà in una primissima fase operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie e ospiti e personale sanitario delle Rsa", ha aggiunto. (Rin)