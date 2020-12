Decreto Ristori: M5s, 3,6 milioni per straordinari alla Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un emendamento al decreto Ristori, approvato oggi in commissione, "mettiamo a disposizione oltre 3,6 milioni di euro per pagare, per il periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre, gli straordinari agli agenti della Polizia penitenziaria impegnati in una fase particolarmente delicata di lavoro all'interno delle carceri". Lo rendono noto in un comunicato le senatrici M5s Grazia D'Angelo e Bruna Piarulli. "Tutte le misure adottate per garantire a pieno il trattamento e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari hanno bisogno di essere accompagnate da risorse concrete, lo sforzo straordinario che si sta compiendo deve andare di pari passo con la dignità dei lavoratori", concludono.(Com)