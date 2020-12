Piazza Fontana: "Milano antifascista" depone fiori sotto targa Saltarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un momento di ricordo per le vittime della strage in piazza Fontana, e dopo aver lasciato una corona di fiori, un gruppo di manifestanti di "Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale" si è spostato in via Bergamini, per portare un mazzo di fiori sotto la targa dedicata a Saverio Saltarelli, morto negli scontri tra gli studenti e le forze dell'ordine durante il primo anniversario della bomba alla Banca nazionale dell'agricoltura che fece 17 morti. Ai 50 anni dalla morte del 23enne, erano presenti anche bandiere e striscioni della Fgc con scritto "Mano fascista, strage di Stato, la gioventù non dimentica". (Rem)