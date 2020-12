Decreto Ristori: M5s, indennità a giudici onorari anche per udienza a trattazione scritta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indennità di udienza che spetta ai giudici onorari di tribunale "viene riconosciuta anche nel caso di udienza civile a trattazione scritta, prevista per la fase di emergenza Covid, esattamente come avviene per l'udienza civile in presenza". Lo comunicano in una nota le senatrici del Movimento cinque stelle Grazia D'Angelo ed Elvira Lucia Evangelista, rispettivamente capogruppo in commissione e relatrice sul disegno di legge per la magistratura onoraria. "Lo prevede un emendamento del Movimento cinque stelle al decreto Ristori approvato oggi in commissione. È un atto doveroso nei confronti di chi contribuisce in modo determinante a smaltire il carico di lavoro della Giustizia nei tribunali", aggiungono.(Com)