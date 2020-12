Governo: Gelmini (FI), da verifica a rimpasto, con Conte torna prima Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parla di "contorsioni della maggioranza che sostiene il Conte bis" che "riesumano il vocabolario della prima Repubblica, purtroppo non le competenze e le qualità politiche di quell'epoca. Da verifica a rimpasto, da vertice di maggioranza a Conte Ter: se fossimo d'estate si ipotizzerebbe perfino un governo balneare - osserva in una nota -. Ma il problema non è se il presidente del Consiglio supererà le festività natalizie o quelle pasquali, ma come gli italiani usciranno dalla drammatica crisi economica che la pandemia ha generato. Non è più tempo di alchimie politiche". (Com)