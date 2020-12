Roma: maxi rissa a villa Borghese, fermati 10 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni gruppi di ragazzi, circa una ventina in tutto, sono venuti alle mani oggi pomeriggio in piazzale delle Canestre, all'interno di Villa Borghese a Roma. Sul posto, su segnalazione dei passanti, sono arrivate le volanti della polizia che hanno interrotto quello che sembrava essere una rissa, fermando dieci giovani. Gli altri sono riusciti ad allontanarsi. Il gruppetto fermato, secondo quanto apprende Agenzia Nova, è stato fatto salire su un pullman e, scortato dalle volanti della polizia, è stato portato in questura a Roma. Si sta valutando la loro posizione cercando di risalire ai motivi dell'assembramento e dello scontro. Inoltre gli agenti sono alla ricerca degli altri ragazzi che sono riusciti a scappare. (Rer)