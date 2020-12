© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella foto le bandiere e striscioni della Fgc con scritto "Mano fascista, strage di Stato, la gioventù non dimentica", esposte in via Bergamini mentre veniva deposto un mazzo di fiori sotto la targa dedicata a Saverio Saltarelli, morto negli scontri tra gli studenti e le forze dell'ordine durante il primo anniversario della strage di piazza Fontana. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)