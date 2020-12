Decreto Ristori: Modena (FI), maggioranza aggira commissione Giustizia Senato per inserire provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier "Conte e il suo governo continuano a giocare con il Paese con carte taroccate. Accadono vicende e fatti a volte sconcertanti". Lo denuncia in una nota la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della commissione giustizia di palazzo Madama. E"' come se - spiega - il premier fosse convinto di essere sempre e comunque il professore di tutti. In Senato non si può aggirare la commissione Giustizia mettendo le norme nei provvedimenti dedicati al decreto Ristori. Pessimo lavoro. E tante disposizioni dubbie come quella che fa passare da due a tre i tentativi di prove di esame per fare il procuratore di Stato. E' inconcepibile e soprattutto illegittimo sotto tutti i profili istituzionali - conclude Modena - lo dovrebbe sapere meglio di tutti gli altri il ministro Bonafede ma forse ha ancora troppo timore reverenziale del professor Conte". (Com)