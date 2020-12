Governo: Bernini (FI), crisi? Rispettare prerogative Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini afferma di leggere "in questi giorni una serie di dichiarazioni, più o meno autorevoli, che annunciano elezioni anticipate in caso di crisi di questo governo. Ma - puntualizza in una nota - è una prerogativa costituzionale del capo dello Stato che tutti avremmo il dovere di rispettare. Il presidente Mattarella non ha sicuramente bisogno né di consiglieri improvvisati, né di improbabili cavalieri dell’apocalisse che lo tirano per la giacca. L’apocalisse purtroppo - conclude Bernini - c'è già, ed è questa maggioranza". (Com)