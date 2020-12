Fisco: Meloni, Cashback per schedare italiani, favorire banche e i più ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio studi della Cgia di Mestre certifica che il cashback costerà agli italiani circa 4,7 miliardi di euro nei prossimi due anni. "A beneficiare della misura saranno soprattutto i più ricchi, che hanno maggiore capacità di spesa", osserva Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, su Facebook. "Ci permettiamo di aggiungere che grazie a questa iniziativa aumenteranno a dismisura le transazioni elettroniche, e quindi il volume di affari per le banche: il costo delle commissioni peserà come un macigno sui piccoli esercizi, che saranno perciò costretti ad aumentare i prezzi. Con il cashback il governo Conte spende soldi pubblici per perseguire molteplici obbiettivi: schedare gli italiani, fare un regalo alle banche, deprimere ancora di più l'economia reale e favorire i più ricchi", conclude Meloni. (Rin)