Turchia-Ue: Erdogan, Bruxelles non ceda alle pressioni della Grecia

- L'Unione europea non deve cedere alle pressioni da parte della Grecia e dell'amministrazione greco-cipriota. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso trasmesso in collegamento video in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'autostrada Manisa-Akhisar, nella Turchia occidentale. “È estremamente sbagliato che le relazioni tra la Turchia e l'Ue siano in ostaggio dei trucchi di uno o due Stati”, ha detto Erdogan, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Dichiarazioni che giungono dopo che i leader dell’Unione europea riuniti questa settimana a Bruxelles hanno concordato di predisporre sanzioni limitate ai cittadini turchi a seguito delle esplorazioni sismiche per la ricerca di idrocarburi condotte nelle acque territoriali di Grecia e Cipro, rinviando qualsiasi passo più duro a marzo. L’annuncio è stato condannato da Ankara, che ha definito "fazioso e illegale" l'approccio assunto dall'Unione europea e ha invitato Bruxelles ad agire come “un onesto mediatore” nella controversia in corso nel Mediterraneo orientale. (segue) (Tua)