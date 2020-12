Turchia-Ue: Erdogan, Bruxelles non ceda alle pressioni della Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione diffusa ieri, il ministero degli Esteri turco ha affermato che una proposta di conferenza con tutti i Paesi del Mediterraneo orientale è un'opportunità per affrontare le questioni marittime nella regione, aggiungendo che Ankara è pronta per i colloqui con la Grecia senza alcuna precondizione. “Alcuni Paesi membri hanno abusato della solidarietà e dei diritti di veto facendo rivendicazioni massimaliste che portato ad un atteggiamento ingiusto nei confronti della Turchia”, si legge nella dichiarazione. “In particolare, respingiamo l'atteggiamento parziale e illegale nei confronti della Repubblica turca di Cipro, del Mediterraneo orientale, dell'Egeo e delle questioni regionali, che sappiamo che la maggioranza dell'Ue non adotta, ma che ha dovuto inserire nelle conclusioni del vertice del 10 dicembre a causa della solidarietà e delle pressioni di veto”, sottolinea Ankara. “In questa decisione, l'Ue ha ignorato ancora una volta il popolo turco-cipriota e la sua volontà”, afferma il ministero degli Esteri turco, che accusa l’ue di essere in balia delle pressioni dell'amministrazione greco-cipriota. “L'Ue dovrebbe ora abbandonare questo atteggiamento che sta bloccando una soluzione giusta, permanente e sostenibile alla questione di Cipro basata sui fatti dell'isola”, ha aggiunto Ankara. La Turchia ha inoltre accusato l’Europa di ignorare il comportamento della Grecia che respinge i migranti nell’egeo sottolineando anche “il coinvolgimento di Frontex in queste azioni”. Secondo la Turchia “non è possibile parlare di gestione responsabile dei flussi migratori senza porre fine a queste violazioni e pratiche di deportazione collettiva, che sono gravi violazioni dei diritti umani e sono fortemente condannate dall'opinione pubblica internazionale”. (Tua)