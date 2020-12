Recovery: Bellanova, governance forzatura enorme, non siamo Repubblica dei Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova (Iv), ribadisce "non siamo la Repubblica dei Dpcm". E parla di "forzatura enorme" in merito al progetto di gestione del Recovery fund che, scrive su Facebook, "esautora il ruolo della politica, della Pubblica amministrazione, delle Regioni, che non interviene per rafforzare la struttura amministrativa" e che agisce "quando la legge di Bilancio è già in Parlamento". (Rin)