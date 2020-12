© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio si illumina di verde in occasione dell’anniversario di Paris agreement. "Accogliamo l’invito di c40cities - scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi - per ribadire importanza della condivisione di buone pratiche, idee, progetti su temi come sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici". (Rer)