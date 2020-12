Migranti: Toninelli (M5s) su Gregoretti, risposto a tutte le domande, basta falsità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nel corso della mia deposizione sul caso Gregoretti ho risposto in modo chiaro e puntuale a tutte le domande circostanziate che mi sono state poste, comprese quelle sul caso Open Arms. Ora basta con le notizie false che stanno circolando, altrimenti sarò costretto ad adire le vie legali nei confronti delle testate giornalistiche e di chiunque altro continuerà a diffonderle". Lo dichiara in una nota il senatore Danilo Toninelli. (Com)