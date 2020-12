Imprese: AstraZeneca annuncia acquisizione di Alexion Pharmaceuticals

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica AstraZeneca ha comunicato l'acquisizione della Alexion Pharmaceuticals, per un totale di 39 miliardi di dollari. L'offerta è stata fatta sulla base di un valore di 175 dollari per azione, con un premio del 45 per cento sul valore della chiusura di venerdì. La transazione permetterà ad AstraZeneca, che ha sviluppato assieme all'Università di Oxford un vaccino contro il nuovo coronavirus, di aggiungere le competenze tra le altre cose sullo sviluppo di meidicnali per il trattamento di malattie rare. I consigli direttivi delle società hanno approvato entrambe "all'unanimità" l'acquisizione, si legge in una nota. L'operazione dovrebbe portare a un "significativo incremento del margine operativo nel breve periodo e a una progressiva crescita nel seguito. un incremento accompagnato da un aumento di scala e da sinergie al lordo di imposte del avlore di circa 500 milioni di dollari annui". (Res)