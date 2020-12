Frosinone: sindaco Ottaviani, 150 milioni di euro di investimenti in cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di una verifica effettuata con gli uffici tecnici ed urbanistici del Comune di Frosinone, nel corso dell'ultima settimana, "è stato effettuato un check sugli investimenti in cantiere e in programma nei prossimi 24 mesi sulla città di Frosinone, da parte degli operatori pubblici e privati, che produrranno riverberi notevoli sul prodotto interno lordo del territorio comunale, liberando risorse finanziarie per oltre 150 milioni di euro". "Anche in un periodo di evidenti difficoltà generate dall'emergenza sanitaria – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – gli uffici comunali hanno sbloccato investimenti privati e programmato l'impiego di risorse pubbliche, che produrranno nuova occupazione e attrazione economica e sociale sul capoluogo per molti anni, dimostrando come sia possibile raggiungere obiettivi importanti, razionalizzando ed efficientando le procedure amministrative. Basti considerare i 18 milioni di euro per la riqualificazione dell'area Scalo, ove sono già partiti alcuni appalti e, per il resto, le progettazioni sono in fase avanzata". (segue) (Com)