Frosinone: sindaco Ottaviani, 150 milioni di euro di investimenti in cantiere (2)

- "A ciò - prosegue ancora Ottaviani - si aggiungano i circa 10 milioni di euro previsti dalle Ferrovie dello Stato per l'area tecnica e passeggeri della nuova stazione, sempre in piazzale Kambo. Sul versante della mobilità urbana alternativa, sono in programma 5 milioni di euro per la metropolitana di superficie e 8 milioni di euro tra piste ciclabili ed infrastrutture collaterali e connesse. Nell'area di Selva Piana, sono stati stanziati circa 4 milioni per nuovi sistemi e infrastrutture con i fondi ministeriali per la sicurezza e integrazione urbana, mentre ulteriori 5 milioni di euro saranno impiegati per il comparto Piloni, largo Turriziani e per il dissesto idrogeologico. In materia di permessi a costruire di 28 bis, stanno partendo cantieri di operatori privati per nuova edilizia per circa 30 milioni di euro, in via Aldo Moro, via San Giuseppe, Sacro Cuore e zona Cdr/Cdu, cui vanno ad aggiungersi altri 10/15 milioni di euro a ridosso della zona De Matthaeis di altri privati. Circa 3.000 appartamenti nelle zone Peep avranno la possibilità di convertire il diritto di superficie in diritto di proprietà, con un introito per le casse comunali stimato in circa 10 milioni di euro e con una serie di attività professionali e artigianali connesse all'acquisizione dei nuovi titoli giuridici". (segue) (Com)