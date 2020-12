Frosinone: sindaco Ottaviani, 150 milioni di euro di investimenti in cantiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sullo stesso piano, si pongono le ulteriori attività professionali e artigianali che sortiranno gli effetti positivi delle procedure sulle delibere della rigenerazione urbana, da poco approvate dal consiglio comunale. Per non parlare del nuovo intervento sull'area ex Permaflex che, tra investimenti privati e infrastrutture pubbliche, dirette e collaterali, si aggirerà intorno ai 60 milioni di euro, attirando in città nuove utenze e una potenziale domanda di carattere regionale. Davanti a una tale mole di investimenti e risorse complessive pubbliche e private - conclude il sindaco Ottaviani - la città di Frosinone si è assicurata uno sviluppo economico e sociale senza precedenti, rispetto al quale sarà necessario coinvolgere tutte le categorie produttive, dei lavoratori, delle associazioni e anche del terzo settore, per concentrarsi senza distrazioni sulle innovazioni tecnologiche e sui modelli di supporto, volti alla conciliazione tra sviluppo e sostenibilità ambientale. La qualità della vita di un capoluogo passa, infatti, necessariamente, per la conciliazione di queste due diverse esigenze e fattori".