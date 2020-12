Piazza Fontana: anarchici del circolo Ponte Ghisolfa, Pinelli e Valpreda icone per denunciare le ingiustizie di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anarchici del circolo del Ponte della Ghisolfa sono in presidio dalle 18 in piazza Fontana a Milano per ricordare le vittime dell'attentato alla Banca nazionale dell'agricoltura, avvenuto il 12 dicembre del 1969, e onorare le figure degli anarchici Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. "Noi da decenni portiamo avanti questa iniziativa, noi non commemoriamo ma pensiamo che l'assassinio di Pinelli e l'innocenza di Valpreda siano un'icona per denunciare le ingiustizie di oggi - ha dichiarato Mauro Decortes del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa - il Covid è probabilmente il frutto del liberismo e come tale è importante parlare dei movimenti dell'attualità, quindi ricordiamo questo momento come un discorso a tutto tondo che mette in discussione questo modello di sviluppo". Dopo il presidio in piazza Fontana gli anarchici della Ghisolfa si sposteranno singolarmente in via Bergamini in ricordo di Saverio Saltarelli "che è stato ucciso 50 anni fa durante il primo anniversario della strage di piazza Fontana - ha concluso Decortes - i familiari e gli amici hanno messo una nuova lapide in via Bergamini, più consona alla sua storia". (Rem)