Roma: trovato cadavere di un 23enne in viale del Muro Torto, indagini in corso

- Il cadavere di un ragazzo è stato trovato questo pomeriggio in viale del Muro Torto altezza cavalcavia del Pincio direzione piazzale Brasile. A notare il corpo del giovane, 23enne romeno, gli agenti in servizio anti assembramento. Sul posto gli uomini della polizia scientifica che si stanno occupando dei rilievi, le pattuglie della polizia locale gruppo Parioli per servizi di viabilità e ausilio e i vigili del fuoco. (Rer)