Covid: Sala, 2021 sarà difficile, ci aspettiamo crocevia a metà anno per effetto vaccinazioni

- “Sarà un anno difficile poi noi sindaci ci aspettiamo probabilmente che a metà anno ci possa essere un crocevia tra il segno meno e il segno più con l’effetto delle vaccinazioni che porterà a poter ritrovare una via più solida”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a 'L'anno che verrà’, il festival online di Repubblica, con il sindaco di Parigi Anne Hidalgo. “Milano e Parigi sono diverse perché Parigi è una città stato, Milano non lo è - ha proseguito Sala - È importante che queste città ritrovino la giusta rotta perché è chiaro che in questo momento le città sono colpite più di altre realtà territoriali, ma è anche chiaro che la ripresa dovrà ripartire dalle città. Dobbiamo veramente aspettarci da queste grandi città si vedano dei segni di ripartenza".(Rem)