Trump attacca Barr: "Il suo silenzio sul figlio di Biden ha danneggiato i Repubblicani"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pesantemente attaccato il procuratore generale, William Barr, accusandolo di aver coperto le inchieste sul figlio di Joe Biden, lo sfidante democratico alla Casa Bianca. "Perché Bill Barr non ha rivelato al pubblico la verità su Hunter Biden, prima delle elezioni", ha scritto Trump in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Joe (Biden) mentiva sul palcoscenico dicendo che non c'era niente di sbagliato e la stampa confermava la posizione. Un grosso svantaggio per i Repubblicani, alle urne", ha sottolineato il presidente. In un messaggio precedente, Trump aveva detto che in caso di ingresso di Biden alla Casa Bianca (condizione resa ancora sospesa con l'uso di un "SE" in maiuscolo), a lui o al figlio "non succederà nulla". "Barr non farà niente, e il nuovo gruppo di 'killer di partito' (l'amministrazione dem) metterà a tacere la storia". "Li abbiamo colti sul fatto, a fare la spia, a tradire e altro, ma la 'giustizia' ci ha messo troppo tempo", ha insistito.Nei giorni scorsi, citando "fonti a conoscenza della questione", il quotidiano "Wall Street Journal" aveva rivelato che il procuratore generale si era attivato personalmente per evitare che le indagini a carico di Hunter Biden divenissero di dominio pubblico prima delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Secondo il quotidiano, Barr era a conoscenza almeno dalla scorsa primavera “di una serie di indagini” relative agli affari e agli accordi finanziari di Hunter Biden, “ed ha lavorato per evitare che la notizia trapelasse al pubblico durante l’accesa campagna elettorale” dei mesi scorsi. I Repubblicani e il presidente Donald Trump hanno sollecitato per mesi il dipartimento di Giustizia a indagare sugli affari personali e familiari dei Biden, ma Barr ha sempre resistito alle pressioni del Congresso e della Casa Bianca per ottenere informazioni in proposito.Era stato lo stesso Hunter Biden, la sera del 10 dicembre ad annunciare di essere sotto inchiesta nel Delaware per questioni fiscali. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore dalla rivista “Politico”, tradizionalmente vicino ai Dem, le indagini sarebbero tuttavia ben più ampie e approfondite: al lavoro sui conti del secondogenito del presidente eletto ci sarebbe anche l’unità di contrasto alle frodi finanziarie del Distretto sud di New York. Non solo. Una fonte anonima menzionata dalla rivista sostiene che gli inquirenti del Delaware e di Washington starebbero indagando sugli affari all’estero di Biden jr e su una possibile incriminazione per riciclaggio di denaro. E, infine, le autorità federali del Distretto ovest della Pennsylvania stanno conducendo un’indagine sul progetto di realizzazione di una clinica nel quale è stato coinvolto anche James Biden, fratello di Joe e zio di Hunter, che sarebbe stato interrogato da agenti del Federal bureau of investigation (Fbi) sul proprio ruolo nell’affare. (Nys)