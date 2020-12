Covid: in corso riunione governo-Regioni su Piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso la riunione tra il governo e le Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, sul piano vaccini. Presenti in video collegamento anche il ministro della salute, Roberto Speranza e il commissario straordinario, Domenico Arcuri. Tra i governatori, Giovanni Toti presidente della Liguria, Luca Zaia del Veneto, Nino Spirli', reggente in Calabria, Donatella Tesei dell'Umbria, Michele Emilia della Puglia, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. La riunione, di cui aveva parlato Boccia in un'intervista questa mattina, serve a "definire in tempi rapidissimi i primi soggetti" che saranno vaccinati. (Rin)