Marocco-Usa: Algeri risponde all'annuncio di Trump su Sahara

- Il ministero degli Esteri algerino ha reagito oggi all'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in cui riconosceva l'autorità del Marocco sulla regione del Sahara. "L'Algeria ribadisce che il conflitto nel Sahara occidentale è una questione di decolonizzazione che può essere risolta solo attraverso l'applicazione del diritto internazionale", indica un comunicato del ministero degli Affari esteri. Il ministero ha indicato che la proclamazione "potrebbe minare gli sforzi di allentamento della tensione per preparare il terreno per l'avvio di un vero processo politico e per convincere le due parti in conflitto, il Regno del Marocco e il Fronte Polisario, della necessità di impegnarsi, senza condizioni, sulla via del dialogo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, sostenute dall'Unione Africana”. (Res)