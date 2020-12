Fisco: Gasparri (FI) su cashback, truffa del governo senza fondi necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri denuncia l'"ennesima truffa del governo" e in una nota spiega: "Annunciano con enfasi il cashback, chiamato così invece che con un nome più semplice tipo 'soldi indietro', ma ingannano tutti gli italiani. Per soddisfare tutte le richieste ci vorrebbero, secondo le ultime stime, 5 miliardi di euro. Invece sono stati stanziati, per questa voce, poco più di 200 milioni di euro. Pertanto la gente resterà gabbata anche da questa iniziativa. Che servirà semmai ad accentuare i controlli fiscali e la tracciabilità dei cittadini. Insomma - conclude Gasparri - una operazione orwelliana da grande fratello. I gonzi si registrano e diventano più tracciati, più identificati e più aggrediti dal fisco. Ma i rimborsi non ci saranno perché la cifra che servirebbe è venti volte più grande di quella stanziata. Abbiamo al governo dei veri e propri imbroglioni". (Com)