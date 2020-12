Piazza Fontana: De Corato (Fd'I), giusto desecretare atti per far chiarezza su pagina buia storia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricorre il 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, una delle pagine più buie della storia italiana che vide morire 17 persone in seguito all'esplosione di un ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, nel cuore di Milano". Lo afferma in una nota l'assessore regionale lombardo di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in occasione dell'anniversario dell'attentato del 12 dicembre 1969 nella Banca nazionale dell'Agricoltura in cui persero la vita 17 persone. "Dopo 51 anni è giusto che si faccia chiarezza e che vengano desecretati gli atti per un attentato che non ha ancora colpevoli", ha aggiunto l'ex vicesindaco di Milano. (com)