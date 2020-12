Spagna: sfruttavano 21 migranti in una fabbrica abusiva, tre arresti a Murcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno migranti sono stati trovati nascosti in una fabbrica abusiva a Murcia, nel sud-est della Spagna, dove erano costretti a lavorare per molte ore in condizioni antigieniche con una retribuzione di due euro l'ora. Lo ha reso noto oggi la polizia spagnola. I lavoratori migranti erano nascosti dietro grandi fasci di vestiti nella fabbrica che vendeva vestiti ai Paesi africani, come hanno mostrato le riprese video della polizia. Il gestore della fabbrica e i suoi due figli sono stati arrestati. "I tre detenuti hanno sfruttato la vulnerabilità dei migranti per sottoporli a dure condizioni di lavoro, tra cui uno stipendio di due euro l'ora e una totale assenza di condizioni igieniche o di sicurezza", ha detto la polizia in un comunicato. I tre sospettati saranno ora chiamati a comparire in tribunale.(Spm)