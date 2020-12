Infrastrutture: vertice Egitto-Iraq-Giordania ad inizio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Egitto, Iraq e Giordania dovrebbero tenere un vertice nel primo trimestre del 2021. Lo riportano i media egiziani. La decisione è stata presa a seguito di una vasta sessione di colloqui tra i funzionari egiziani e iracheni al Cairo. Presieduta dal primo ministro Mustafa Madbouli, la sessione ha seguito l'attuazione di quasi 15 memorandum d'intesa firmati durante l'ultima riunione dell'alto comitato egiziano-iracheno tenutasi a Baghdad in ottobre per rafforzare la cooperazione congiunta. Alla sessione hanno partecipato anche alti funzionari e ministri iracheni, tra cui Khaled Betal, il ministro iracheno della pianificazione. "Un vertice trilaterale per Egitto, Iraq e Giordania si svolgerà per annunciare un pacchetto di progetti comuni", ha annunciato Madbouli. "Ci sono direttive del presidente Abdul-Fattah al Sisi per iniziare immediatamente l'attuazione di una serie di progetti comuni. (Cae)