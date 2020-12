Brexit: code chilometriche a Calais in vista della scadenza del 1 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’avvicinarsi della scadenza di un accordo sulla Brexit, prevista per il prossimo 1 gennaio, l’accumulo di scorte sta causando code di camion lunghe chilometri e ritardi fino a cinque ore a Calais. Lo riferiscono fonti vicine al presidente della regione Hauts-de-France citate dal quotidiano britannico “The Guardian”, secondo cui nelle ultime tre settimane si è registrato un aumento del 50 per cento di veicoli pesanti sulle strade di accesso al porto francese e all'Eurotunnel. “Novembre e dicembre sono sempre mesi impegnativi, ma la causa principale è lo stoccaggio estremo perché le aziende stanno cercando di portare merci nel Regno Unito prima del 1 gennaio”, ha detto la fonte. I ritardi nell'attraversamento del canale della Manica stanno causando gravi problemi nel Regno Unito, con diverse case automobilistiche tra cui Honda e Jaguar che hanno dovuto interrompere temporaneamente la produzione a causa della carenza di componenti, mentre ieri la società svedese Ikea è stata assediata da reclami a causa di quelle che ha definito "sfide operative" poiché le spedizioni dei suoi mobili “flatpack” sono rimaste bloccate nei porti ostruiti. Il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno dichiarato ieri che molto difficilmente riusciranno a raggiungere un accordo commerciale post-Brexit entro domenica, data ultima fissata per la scadenza dei colloqui in vista di un accordo commerciale.(Rel)