Tlc: Vivendi, fuga di notizie su chiusura indagini influenza controversie giudiziarie in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle indiscrezioni apparse questa mattina sulla stampa italiana in merito alla conclusione delle indagini della Procura di Milano sul caso "Vivendi-Mediaset" nei confronti di Vincent Bolloré e Arnaud de Puyfontaine, "Vivendi stigmatizza che un documento riservato, volto alla tutela dei soggetti indagati, sia stato reso pubblico non appena notificato ai propri legali, travisandone anche il contenuto". È quanto si legge in una nota del gruppo francese. "La tempistica di questa fuga di notizie - continua la società - influenza impropriamente delle controversie giudiziarie in corso tra privati e danneggia l'immagine delle persone interessate, alle quali Vivendi continuerà a fornire il suo pieno supporto". (com)