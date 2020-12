Piazza Fontana: Sala, essere qua quest’anno mi dà ancora più emozione del solito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cerimonia sobria ma non per questo meno importante, anzi, in un momento così difficile come oggi ancora più toccante. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per il 51esimo anniversario della strage di piazza Fontana. Una cerimonia "sobria necessariamente - ha detto il primo cittadino - Volevamo limitare i tempi, ciò non di meno il significato è importante quest'anno, può essere anche visto in un modo particolare. Noi siamo una comunità anche giustamente impaurita. Dobbiamo ricordarci cosa a Milano è stato fatto, quindi la forza e il valore morale di chi ci ha preceduti, l'energia di questa città". "Più che mai in momenti così difficili è importante guardare indietro e pensare al futuro - ha concluso Sala - Per cui essere qua quest'anno mi dà ancora più emozione del solito". (Rem)