Recovery Fund: Gentiloni, piani Italia non in ritardo ma importante concentrasi su loro applicazione

- L'Italia non ha problemi di calendario sulla presentazione dei piani di uso dei fondi del Recovery fund, ma dovrà impegnarsi nell'attuazione dei programmi. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, ricordando ai microfoni di "SkyTg24" che su 27 paesi dell'Ue, ad oggi, "sette hanno consegnato piani, e sei - tra cui l'Italia - hanno fatto avere le linee generali. Questo significa che l'altra metà dell'Unione non ha neanche trasmesso gli elementi generali". Più importante è il problema di "qualità": quanto fin qui scritto a Roma è "coerente con quanto si attende la Commissione europea", ma è importante "la capacità di attuare che è forse la sfida più difficile, conoscendo come funziona il nostro paese". Peraltro, dobbiamo "toglierci dalla testa" che l'uso congruo dei fondi sia un esame solo per l'Italia, "ma per tutti i paesi".(Res)