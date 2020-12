Sardegna: Regione ad Agea, acceleri pagamenti per assicurazioni contro eventi meteorologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agea, l'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura, deve accelerare i pagamenti dei contributi per le assicurazioni contro i rischi dovuti a eventi meteorologici. E' quanto ha chiesto la regione Sardegna nel corso dell'ultima seduta della commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Su nostra richiesta - evidenzia l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia - è stato inserito tra i punti all'ordine del giorno quello relativo all'assicurazione agricola agevolata e allo stato dei pagamenti da parte di Agea ai produttori". Si tratta della misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale, che finanzia la gestione del rischio in agricoltura prevedendo un contributo del 70 per cento sul costo delle polizze assicurative sottoscritte dai produttori per i rischi meteorologici più frequenti sulle produzioni agricole. (segue) (Rsc)