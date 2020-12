Sicurezza: commissario Riccio su persone scomparse, nessuno verrà dimenticato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno verrà dimenticato". Sono le parole del commissario straordinario per le persone scomparse Silvana Riccio collegata in videoconferenza, oggi, in un incontro organizzato dalle Associazioni che fanno parte della Consulta nazionale dal titolo "Problematiche legate agli 'scomparsi' (e non solo)". Al centro del confronto - si legge sul sito web del Viminale - un'ampia discussione sulle iniziative multidisciplinari avviate o in programma per migliorare l’efficacia dell’azione con particolare attenzione ai minori scomparsi, sia italiani che stranieri. "I dati degli ultimi anni", ha dichiarato il commissario Riccio, "confermano che aumentano i casi di ritrovamento e questa è la riprova dell'efficacia delle strategie messe in atto". L'incontro ha costituito anche l'occasione per fare il punto su quanto è stato fatto e sulle iniziative avviate o in programma. (segue) (Rin)