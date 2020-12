Sicurezza: commissario Riccio su persone scomparse, nessuno verrà dimenticato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Riccio ha ribadito l'importanza del lavoro di squadra con le associazioni dei famigliari degli scomparsi e con le associazioni di volontariato. "La giornata di oggi - ha precisato - vuole essere un segnale di vicinanza alle famiglie". Prosegue sul sito del ministero dell’Interno e sui canali social del Viminale la campagna di sensibilizzazione sul fenomeno. Online i tutorial su cosa fare in caso di scomparsa di una persona (in particolare minori e anziani) per rendere più efficace ed efficiente il sistema nazionale di ricerca facendo leva sul maggiore e consapevole coinvolgimento dei cittadini. (Rin)