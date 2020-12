Ue: Gentiloni, Europa deve esercitare più influenza sul piano politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione europea ha fatto dei passi in avanti straordinari nell’anno terribile che abbiamo alle nostre spalle, ma è necessario farne di nuovi soprattutto sulla capacità di esercitare un’influenza sul piano politico. Lo ha dichiarato il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, intervistato da “SkyTg24”. “Oltre che sul piano economico, l’ambizione europea deve essere anche quella di svolgere un ruolo a livello globale sul piano geopolitico. Non è possibile che da parte dell’Europa non si eserciti un’influenza politica in temi quali lo stato di diritto, la libertà, la transizione climatica che non sia almeno simile alla nostra forza commerciale. Chi è, se non l’Europa, che difende la bandiera della libertà?”, ha detto Gentiloni.(Res)