Sociale: Regione Lazio, 8 milioni per emergenza covid in favore terzo settore (2)

- Si tratta del personale impegnato nelle attività socio-assistenziali e in particolare nelle strutture residenziali, a domicilio, nei centri diurni, o negli istituti penitenziari. "Con questo nuovo provvedimento la Regione Lazio conferma la vicinanza al mondo del Terzo Settore che continua a ricoprire un ruolo cruciale di sostegno alla cittadinanza e a svolgere un’azione indispensabile e sussidiaria al nostro lavoro di amministrazione per raggiungere ed assistere tutti coloro che si trovano in una situazione di svantaggio e di esclusione sociale", dichiara l’Assessore regionale alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli. (segue) (Com)