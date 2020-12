Covid: Gentiloni, spese di paesi Ue per affrontare la crisi non legate a debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha sin qui dimostrato che la capacità di spesa per affrontare la crisi pandemica non è legata alla quantità di debito. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, ai microfoni di "SkyTg24". "Da marzo c'è stata una straordinaria risposta di solidarietà comune", ha detto Gentiloni ricordando gli interventi della Banca centrale europea e la decisione con cui la Commissione europea, di fatto, ha sospeso le regole sul patto di stabilità e sugli aiuti di stati. Un quadro "che ha consentito a tutti i paesi di fare fronte a questa crisi. Paesi indebitati come il nostro hanno potuto spendere quanto quelli con debito bassissimo". Altro è dire, ha insistito il commissario, "che i paesi con altro debito debbano mantenere basso il livello delle spese". (Res)