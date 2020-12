Recovery Fund: Gentiloni, importante discutere di procedure altrimenti rischio è che soldi non arrivino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recocery Fund è importante riflettere sull’importanza di discutere sulle procedure, dal momento che senza corsie preferenziali questo grande piano rischia di restare imbottigliato in pratiche e ricorsi. Lo ha dichiarato il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, intervistato da “SkyTg24”. “È importante la qualità dei piani, ma altrettanto lo è la loro attuazione con precisi obiettivi e scadenze, altrimenti i soldi non arrivano”, ha detto Gentiloni, che sull’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha aggiunto: “Se c’è un tratto caratteristico di questo governo è la sua scelta europeista, e questo viene considerato a Bruxelles in tutta la sua importanza”.(Res)