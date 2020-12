Sardegna: 14,5 milioni da Regione a provincia Sassari per collegamento Abbasanta-Buddusò-Olbia a Ss 389

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alla convenzione di finanziamento per il collegamento della direttrice Abbasanta-Buddusò-Olbia alla S.s. 389. La convenzione riguarda il secondo stralcio e con 14.500.000 di euro di risorse affida alla provincia di Sassari la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera. Il primo stralcio funzionale (costo 15.494.000) è invece attualmente in fase di realizzazione, con i lavori che stanno procedendo regolarmente e l'avanzamento dell'opera che supera il 69,83 per cento. "Il percorso che collega la direttrice Abbasanta-Buddusò-Olbia alla S.s. 389 rappresenta uno degli itinerari strategici della mobilità regionale - spiega l'assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia - in grado di portare notevoli benefici sia dal punto di vista della lotta all'isolamento e dei collegamenti tra i territori e sia in termini di sviluppo turistico poiché in grado di valorizzare le bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche dei territori attraversati. Per questo motivo la Regione oltre un anno fa ha approvato la programmazione delle risorse mancanti per portare a realizzazione l'intera opera. Con la firma della convenzione con la Provincia di Sassari per la realizzazione dell'infrastruttura viaria nel tratto ancora da progettare - conclude l'esponente della Giunta Solinas - ci avviamo verso la completa realizzazione di un intervento strategico per il miglioramento della rete stradale dell'Isola". (segue) (Rsc)