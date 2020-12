Nagorno-Karabakh: copresidenti Gruppo di Minsk arrivati a Baku per incontrare presidente Aliyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del Gruppo di Minsk, Stephane Visconti e Andrew Schofer, sono arrivati nella capitale dell’Azerbaigian, Baku, dove sono stati ricevuti dal presidente Ilham Aliyev insieme all'ambasciatore russo in Azerbaigian, Mikhail Bocharnikov, e al rappresentante personale del presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Lo riferisce la presidenza azerbaigiana in una nota. La riunione, annunciata nei giorni scorsi dal sottosegretario ad interim degli Stati Uniti per gli Affari europei ed eurasiatici, Philip Reeker, si svolge dopo che lo scorso 9 novembre i leader di Russia, Armenia e Azerbaigian hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh dopo un mese e mezzo di combattimenti. Le parti in guerra hanno concordato di ritirarsi dai territori effettivamente occupati, nonché di scambiare i prigionieri e le salme dei militari. La Russia ha schierato 1.960 osservatori per monitorare la tregua. (Rum)